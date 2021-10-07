شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضم مهاجم نيجيري ولاعب دجلة قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسؤولو المقاولون العرب فى ضم صفقتين جديدتين قبل غلق باب القيد بالميركاتو الصيفي، وحصل المقاولون على توقيع جوهان النيجرى لتدعيم مركز الهجوم وكذلك أحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم وبيع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب لوادى دجلة .

ويستأنف اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، تدريباته بمعسكر الإسكندرية، استعداداً للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه فى 25 أكتوبر الجارى، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل مباراتبن وديتين أمام البنك الأهلى ثم الاسماعيلى.