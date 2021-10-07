شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشوق متابعيه بصورة مبهمة لصفقته الجديدة.. هل يكون الكرتي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز، صورة مبهمة لأحد اللاعبين في إشارة إلى الإعلان عن صفقة جديدة اليوم الخميس، قبل غلق باب القيد في اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد.

واكتفى الحساب الرسمي لبيراميدز على موقع "تويتر"، بنشر صورة مبهمة مستخدما الأسد والقبعة والنجمة تعبيرا عن اللاعب الجديد.

ومن المقرر أن يعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع المغربى وليد الكرتى لاعب وسط الوداد المغربى الذى يتواجد حاليًا مع المنتخب المغربى لمواجهتى غينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربى مواجهته الثانية أمام غينيا بيساو يوم السبت المقبل، على أن ينضم بعدها وليد الكرتى إلى صفوف بيراميدز، وذلك بعد اتمام التعاقد معه لمدة 3 سنوات مقبلة.

وشارك وليد الكرتى مع الوداد المغربى فى الموسم الماضى، فى 42 مباراة بواقع 28 مباراة فى الدورى المغربى و11 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، و3 مباريات فى كأس المغرب، وأحرز خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم وحصل على إنذار.

وأبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، إعجابه بقدرات وليد الكرتي، مشيداً بإدارة ناديه في ضم لاعب دولي سيمثل إضافة كبيرة لوسط ملعب الفريق بداية من الموسم المقبل.