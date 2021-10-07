شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول فريق يد الزمالك لصالة الملك عبدالله لمواجهة جامعة سيدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله لمواجهة نظيره جامعة سيدنى فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بكأس العالم للأندية المقام فى السعودية.

وخسر فريق الزمالك أمس الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.