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برة الملعب.. مى محمد لاعبة طائرة الأهلى: نفسى أطلع مصممة أزياء والهضبة مطربى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى "برة الملعب" هى مى محمد لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

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مى محمد

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب أقرأ كتب فى مجالات مختلفة والسفر و زيارة أماكن جديدة.

 ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مش بعرف أعمل أكل قوى .. بس ساعات بعمل بيتزا .

 

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مي محمد

 من نجمك المفضل ؟

ياسمين صبرى بحبها جدا .

 من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب طبعا .

 لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مصممة أزياء بحب قوى عالم الموضة والفاشون .

 

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مى محمد لاعبة طائرة الأهلى 

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا لا بتجاهل المعاكسات دايما .

 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

أنجيلينا جولى .

 بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .. بحكم ممارستى للرياضة .

 تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

مش شرط .. لكن لو رياضى هيكون أفضل بالنسبة لى .

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لاعبة طائرة الاهلي

 

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مي محمد لاعبة طائرة الاهلى

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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