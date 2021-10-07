الإسماعيلى يسابق الزمن للتعاقد مع شونجا ودنجمو قبل غلق باب القيد الصيفى

القاهرة - سامية سيد - تسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة الزمن لحسم التعاقد مع الزامبي شونجا والكاميروني مان كري دنجمو قبل غلق باب القيد الصيفى المقرر له مساء اليوم الخميس ، لاسيما بعد نجاح اللاعبان فى اجتياز الاختبارات الفنية التى خضع لها بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى معسكر الدراويش بالاسكندرية.

ورفض طلعت يوسف التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.

ويلجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

فى سياق أخر ، يخوض فريق الإسماعيلى عصر اليوم الخميس رابع ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يواجه فريق فاركو، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وكان الفريق قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بهدفين دون رد أيضاً.