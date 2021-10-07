شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم عمرو الحلوانى من أسوان لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح نادي سيراميكا في التعاقد مع عمرو الحلواني ظهير أيسر أسوان، لمدة موسمين قادمين، في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية، في ضوء خطة النادي لدعم صفوفه بعناصر مميزة تقود سيراميكا للمنافسة على مقعد في المربع الذهبي بالدوري المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لسيراميكا قبل قليل، وحضر مندوب من نادي أسوان جلسة التوقيع، لاستلام المقابل المادي للصفقة، وانهاء إجراءات انتقال الحلوانى رسميًا.

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.

كان في مقدمة الأندية التي فاوضت الحلواني لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية هي، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، فيوتشر، والإسماعيلي، لكن الصداقة الجيدة التي تربط اللاعب بهيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا حسمت الصفقة لصالح الأخير.

وتعتبر صفقة الحلواني هي السادسة لفريق سيراميكا هذا الصيف، حيث أسفرت صفقات النادي عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وإيفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الأولمبي لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري.