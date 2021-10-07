شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولي نادي الجونة في ضم عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي بناء على طلب رضا شحاته المدير الفني للنادي الساحلي.

ويوقع في الإسكندرية حاليا ، مسئولى الجونة مع نظرائهم في الاتحاد عقد شراء عماد السيد، لتدعيم حراسة مرمى الفريق، بعدما عانى الحارس في الفترة الماضية من الاستبعاد الفني في نادي الاتحاد السكندري.

ووضع نادي الاتحاد السكندري، عماد السيد، في قائمة الانتظار في الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الاستفادة ماليا من وراء بيعه، وعدم رحيله عن النادي بدون مقابل.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 7 لاعبين وهم الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.