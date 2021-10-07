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الامارات | عداءة نيجيرية تواجه ثلاثة اتهامات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم توجيه ثلاثة اتهامات تتعلق بتعاطي المنشطات ضد العداءة النيجيرية بليسينج اوكاجباري. وغابت اوكاجباري عن أولمبياد طوكيو عقب سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات. وكشفت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى عن أن اوكاجباري (32 عاما) الفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008، ثبت تورطها بتعاطي هرمون ارثروبيوتين وكذلك هرمون النمو البشري بجانب اتهامها برفض التعاون مع التحقيقات الخاصة بقضيتها. ونفت اوكاجباري كل هذه الاتهامات وطلبت تخصيص جلسة استماع لكل اتهام من الاتهامات الثلاثة التي تواجهها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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