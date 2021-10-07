الامارات | عداءة نيجيرية تواجه ثلاثة اتهامات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن عداءة نيجيرية تواجه ثلاثة اتهامات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم توجيه ثلاثة اتهامات تتعلق بتعاطي المنشطات ضد العداءة النيجيرية بليسينج اوكاجباري. وغابت اوكاجباري عن أولمبياد طوكيو عقب سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات. وكشفت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى عن أن اوكاجباري (32 عاما) الفائزة بالميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008، ثبت تورطها بتعاطي هرمون ارثروبيوتين وكذلك هرمون النمو البشري بجانب اتهامها برفض التعاون مع التحقيقات الخاصة بقضيتها. ونفت اوكاجباري كل هذه الاتهامات وطلبت تخصيص جلسة استماع لكل اتهام من الاتهامات الثلاثة التي تواجهها.

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