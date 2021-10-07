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الامارات | الزمالك المصري يحدد مكان فرعه الجديد في الإمارات

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محمد أبوإسماعيل – الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يحدد مكان فرعه الجديد في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن المقر الجديد لنادي الزمالك المصري والذي سيكون في إمارة الشارقة وذلك، خلال زيارة رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، لنادي الزمالك في مصر وكان في استقباله حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.
 
وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان صحافي، أن رئيس نادي الزمالك حسين لبيب رحب بوفد المجلس للنادي مثنياً على أهمية تبادل الزيارات والتعاون الرياضي بين الجهتين، ودور المجلس في إثراء الحركة في الإمارات، وأعرب في معرض حديثه عن حرص الزمالك على إنشاء فرع له في دولة الإمارات بإمارة الشارقة تحديداً، لأنها تمثل الكثير بالنسبة للنادي.
 
وتقدم عيسى هلال بالشكر لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على  حفاوة الإستقبال، وقال أن الزمالك قلعة من قلاع في مصر والوطن العربي وإفريقيا، وأن مجلس الشارقة الرياضي يسعى دوماً لتوطيد العلاقات الرياضية مع مختلف المؤسسات والأندية خارج الدولة.
 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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