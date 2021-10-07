الامارات | رونالدو يرفع سوق الأسهم بمبلغ ضخم.. "المؤشر أخضر"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرفع سوق الأسهم بمبلغ ضخم.. "المؤشر أخضر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجاذبية جماهيرية جارفة استثمرت فيها الأندية التي تعاقدت معه منذ بداية مسيرته الاحترافية وحتى بلغ الـ 36 من عمره الذي بات مجرد رقم أمام ماكينة أهدافه ومواصله تأثيره الحاسم في الملاعب بل وتعداه لضخ الملايين في خزينة ناديه مانشستر يونايتد الذي صعدت أسهمه في البورصة الإنجليزية بفضل "المؤشر الأخضر.. رونالدو".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن رونالدو​ نجح في إضافة 550 مليون جنيه استرليني إلى قيمة ​مانشستر يونايتد خلال 54 يوماً ومنذ انتقاله إليه في 27 أغسطس الماضي، إذ ارتفعت قيمة السهم الخاص بمانشستر يونايتد 9.8 بالمئة الى 13.87 جنيه استرليني، فور الاعلان عن ضم رونالدو لتستمر في الارتفاع حيث وصلت في سبتمبر إلى 15.09 جنيه استرليني.

واضافت الصحيفة البريطانية أن القيمة المالية لفريق مانشستر يونايتد بلغت 2.46 مليار جنيه استرليني خلال سبتمبر بعد أن كانت 1.91 مليار جنيه استرليني قبل انتقال كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد سجل رقماً تاريخياً في مبيعات قمصان اللاعبين إذ حقق قميصه (رقم 7) بألوان مانشستر يونايتد، مبيعات فاقت 200 مليون يورو خلال 8 أيام فقط بعد بدء بيعه في المتاجر الرسمية، وبلغت تكلفة القميص الواحد الخاص برونالدو بين 80 جنيه إسترليني إلى 110 جنيه إسترليني (150 دولار)، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

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