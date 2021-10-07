موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره الليبي، في التاسعة مساء غد الجمعة، على ملعب الجيش في برج العرب، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.

ويحتل منتخب مصرالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، حيث فاز على أنجولا بهدف دون مقابل وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا .

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الليبي يوم 11 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات.

تشكيل الفراعنة

ومن المتوقع أن يخوض الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة كارلوش كيروش، الذي يخوض أول لقاء رسمي له مع الفراعنة، مباراة ليبيا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عبدالله السعيد، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على فضائية أون تايم سبورتس 1 المفتوحة على النايل سات.