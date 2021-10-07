شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الاتحاد الليبى ويتأهل لنهائى دورى الأبطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 2007 هزم الأهلي الاتحاد الليبي في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بهدف دون رد بعدما حول مدافع الليبي أسامة الحمادي كرة عماد متعب إلى شباك فريقه، فى الدقيقة 22 باستاد القاهرة، أدار المباراة الغاني أليكس كوتي ، وتأهل الأهلي للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي البطولة، لسابق تعادلهما سلبيا في الذهاب، ويتلتقي النجم الساحلي مجددا بعد غياب عاما في المباراة النهائية.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه في إياب نصف النهائي مكونا من :عصام الحضري، عماد النحاس، شادي محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، أحمد السيد، محمد بركات (حسن مصطفي)، حسام عاشور، التونسي أنيس بوجلبان، الأنجولي جلبرتو، محمد أبوتريكة (وائل جمعة)، عماد متعب (رضا الويشي)، الأنجولي أمادو فلافيو.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.