شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: نواجه سوء حظ فى البطولة العربية بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري أن فريق السلة استعد جيدا لمنافسات البطولة العربية التى يستضيفها النادى وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى عن طريق اقامة معسكر خارجى فى صربيا تم خلاله خوض عدة مباريات ودية.

واضاف عبد المجيد أن الاتحاد السكندرى واجه سوء حظ في البطولة من إصابة اللاعب المحترف بكورونا قبل البطولة بثلاثة ايام بالإضافة إلى إصابة الأمريكي بوستيك بقطع فى الرباط الامامى للغضروف.

واختتم عضو مجلس زعيم الثغر حديثه أن سلة الاهلى لديها مدرب يعرف سلة الاتحاد جيدا عندما واجهنا وقت كان مدير فني لسلة الزمالك قبل توليه مهمة الأحمر.

ومن المقرر ان يلتقى فريق سلة الاتحاد مع نظيره الاهلى فى نصف نهائي البطولة العربية غد الجمعة.