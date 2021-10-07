شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات قبول استئناف الزمالك على أزمة القيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادي الزمالك قرار المحكمة الرياضية اليوم بشأن قبول الاستئناف المقدم من النادي بشأن رفع القرار بمنع الزمالك من القيد لفترتين بسبب ازمة حسام اشرف لاعب الزمالك الذي وقع لاكاديمية في الكاميرون قبل توقيعه علي عقود لاعب محترف في الزمالك.

ويتوقع مسئولو نادي الزمالك 3 سيناريوهات لقرار المحكمة اليوم الذي من المتوقع صدوره مع نهاية اليوم قبل اغلاق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بساعات، حيث تنتهي فترة القيد في الثانية عشر منتصف الليل.

السيناريو الأول هو قبول الاستئناف بعد تقديم الاكاديمية الكاميرونية التصالح مع الزمالك، ووقتها سيتم فتح باب القيد ويتمكن الزمالك من قيد لاعبيه في الساعات المتبقية من فترة الانتقالات.

السيناريو الثاني هو قبول الاستئناف ولكن مع تخفيض العقوبة لتكون فترة انتقالات واحدة وبهذا لن يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتمكن من قيد لاعبيه في شهر يناير المقبل.

السيناريو الثالث هو رفض الاستئناف والتأكيد علي القرار ووقتها لن يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه الا في الصيف المقبل عقب فتح باب الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم بعد المقبل.

من ناحية أخرى يحسم التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك والذى لم يتم قيده فى قائمة الفريق بسبب منع الزمالك من القيد من الاتحاد الدولى لكرة الدقم فيفا، مصيره مع الزمالك خلال الساعات المقبلة.

النقاز، الذى انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يفاضل بين المصرى البورسعيدى، الذى دخل فى مفاوضات مكثفة مع الزمالك للحصول على خدمات النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم، والبقاء فى الزمالك وقيده على قائمة الانتظار حتى يناير المقبل، أملا فى قبول فيفا تظلم الزمالك عقب التصالح فى قضية حسام أشرف، ويتم قيده فى صفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.