شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الشناوى يغيب عن الأهلى أسبوعين بعد نقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب مصطفى مخلوف حارس مرمى النادى الاهلى عن الملاعب قرابة الاسبوعين بعدما تعرض لإصابة قوية في الرأس إثر كرة مشتركة في مران فريق الأهلي 2003، أمس ونقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي الرعاية اللازمة، ولا يزال يتواجد في المستشفى حتى الآن.

وتعاقد الأهلي مع مصطفى مخلوف خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من الترسانة مقابل 750 ألف جنيه، ونال الحارس الصاعد إشادة مسئولى الأهلي وأطلق عليه البعض لقب "خليفة"محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر.

وفى وقت سابق ، أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، بمستوى مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الجديد مواليد 2003 القادم من الترسانة.

وأكد يانكون، أن مخلوف يؤدي بشكل جيد في تدريبات الفريق الأول التى شارك فيها الأيام الماضية، كما إنه يمتلك قدرات وإمكانيات للحارس الجيد.