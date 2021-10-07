شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه يفسد صفقة انتقال مدافع سوهاج للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت صفقة انتقال محمد صبرى مدافع نادى سوهاج للنادى الاسماعيلى بعدما أصر ناديه على الحصول على مليون ونصف المليون جنيه بينما توقف عرض الدراويش عند نصف مليون جنيه ،وكانت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي برئاسة علي ابو جريشة قد تقدمت بعرض لنادي سوهاج للحصول علي خدمات مدافعه محمد صبري مقابل نصف مليون جنيه.

وخضع محمد صبري للاختبار في صفوف الدراويش بمعسكره المغلق بالإسكندرية ونال اللاعب إعجاب طلعت يوسف المدير الفني للفريق والذي طالب بسرعة التعاقد معه قبل غلق باب القيد ، ورحب اللاعب بالانتقال للأسماعيلي شريطة موافقة ناديه الذي يرتبط معه يتعاقد مستمر قبل أن تفشل الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفى مساء اليوم الخميس.

فى سياق مختلف، رفضت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مماطلة الثنائى شكرى نجيب وعماد حمدى لاعبا الدراويش في حسم ملف تمديد تعاقدهم مع القلعة الصفراء وطلبت منهما تحديد موقفهما النهائى فى أسرع وقت، حيث يماطل الثنائى فى تمديد عقودهما لمدة لثلاث مواسم متتالية قبل غلق باب القيد الإضافى الصيفى مستغلين المشاكل الحالية المحيطة بالاسماعيلى حالياً رغبة منهما بناء على تعليمات وكيلى أعمالهما الانتظار التوقيع لأى فريق منافس يناير المقبل.

وكانت جلسة سابقة بين مسئولى الإسماعيلى وشكرى نجيب شهدت تقديم النادى عرضاً بقيمة 5 ملايين جنيه للاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فيما طلب اللاعب مهلة للتفكير في العرض، مؤكداً أنه يمتلك عرضاً خارجيا من خلال وكيل أعماله تامر النحاس بجانب امتلاكه عرضين محليين من المقاولون العرب وسيراميكا، وبذلت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.