شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرهم التألق مع الزمالك في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويتم غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر، والتي يعيش خلالها الزمالك أصعب فتراته بسبب المنع من القيد من جانب الاتحاد الدولي " فيفا" ، وهو الامر الذي منع ضم صفقات سوبر للفريق حتي الان انتظارا لفتح باب القيد الاستثنائي عقب قرار المحكمة الرياضية المنتظر اليوم.

ومع الوضع الحالي لفريق الزمالك وعدم ضم لاعبين جدد، أصبح فريق الزمالك مدعوما بلاعبيه العائدين من الإعارة أمثال مصطفي فتحي والمغربي محمد اوناجم وعمر السعيد، وأصبحت الجماهير تترقب تألق اللاعبين في الموسم الجديد لتعويض الغيابات التي تضرب صفوف الفريق نتيجة رحيل بعض اللاعبين وعدم ضم لاعبين جدد.

في مقدمة اللاعبين المنتظر تألقهم مع الزمالك الموسم المقبل هو مصطفي فتحي لاعب الفريق العائد من اعارة لفريق سموحة، حيث تألق فتحي في فترة الإعارة واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدورى برصيد 18 هدفا ومساهمة في 8 اهداف أخرى ليصبح هو احد الأسلحة المنتظرة للزمالك في الموسم المقبل

كما ينتظر جمهور الزمالك من المغربي محمد اوناجم الكثير في ظل تألقه الموسم الماضي مع الوداد المغربي خلال فترة الإعارة ونجاحه في قيادة الفريق للقب الدورى المغربي، ومعه عمر السعيد الذي احرز 11 هدف مع الجونة في فترة الإعارة وكان احد أسباب بقاء الفريق في الممتاز الموسم الحالي، ليصبح الـ 3 لاعبين هم أسلحة الزمالك المنتظرة في الموسم المقبل مع باقي الأسلحة الباقية من الموسم الماضي وهم اشرف بن شرقي واوباما والجزيري وشيكابالا واحمد سيد زيزو.