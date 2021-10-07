شكرا لقرائتكم خبر عن مع غلق باب القيد.. تعرف على حصاد الاهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر ، مسئولو اتحاد الكرة فترة القيد الصيفية للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022 ، حيث ينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية داخل النادى الاهلى ظهور بعض الصفقات الجديدة ورحيل بعض اللاعبين وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

الصفقات الجديدة فى الاهلى

تعاقد الاهلى خلال الميركاتو الصيفى مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي الذى أعاره لفيوتشر اف سى ، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

الراحلين عن الاهلى

رحل عن صفوف الاهلى فى الميركاتو الصيفى أكثر من لاعب على رأسهم سعد سمير مدافع الفريق الذى انتقل لنادى فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، ليسدل الستار على رحلة سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء والتى انتهت بدموع الفراق ، حيث دخل اللاعب فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء

على نفس درب سعد سمير، يسير كريم نيدفيد تقريباً، فاللاعب العائد من إصابة طويلة قاربت على الـ28 شهراً أعير لفيوتشر اف سى ، فيما رحل والتر بواليا عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة إلى مالاتيا سبور مع أحقية النادي التركي في شرائه بنهاية الموسم المقبل مقابل 2 مليون دولار.

كما حرص النادى الأهلى على إنهاء علاقته مع لاعبه مروان محسن بصورة طيبة نالت تقدير وثناء من المهاجم الذى كان يتمسك بالبقاء فى القلعة الحمراء وتفعيل تعاقده الجديد مع النادى الذى يستمر لثلاثة سنوات مقبلة إلا أن الجلسة التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة معه دفعته على الموافقة على الرحيل، ويرى مسئولو الأهلى أن اللاعب تعرض لضغوط وانتقادات جماهيرية لاذعة كادت تقضى على مستقبله الكروى وأن استمراره لن يكون فى صالح الفريق

فيما لم يعد النيجيرى جونيور أجاي ضمن حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية بعدمتا تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ لذا رحب موسيماني برحيل اللاعب وتم وضع اسمه على قائمة الانتظار لحين التوصل لاتفاق معه سواء بفسخ العقد او انتقاله لأى نادى.

كما وافق الاهلى على اعارة لاعبه أحمد رمضان بيكهام لصفوف لسموحة بناء على رغبة موسيمانى ضمن صفقة انتقال حسام حسن للقلعة الحمراء

وأسدل ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بشكل رسمى بعدما أعلن المارد الاحمر بشكل رسمى بيعه إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكشف الموقع الرسمى للقلعة الحمراء قيام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.‎