شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العزب يفسخ عقده مع المقاصة بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادي المقاصة على فسخ العقد مع أسامة العزب مدافع الفريق الفيومي قبل غلق باب القيد بناء على رغبة اللاعب مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم أسامة العزب للمقاصة في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر ولم يمكث إلا موسما واحدا مع الفريق الفيومي قبل أن يرحل عن النادي الفيومي في الصيف الحالي.

وعقد أسامة العزب جلسة مع مسئولي المقاصة طلب خلالها فسخ عقده بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته وهو ما رحب به مسئولي النادي الفيومي.

ووصل عدد اللاعبين الراحلين عن المقاصة في الانتقالات الصيفية الحالية إلى 21لاعبا أبرزهم محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دسوقي وهشام محمد وعماد فتحي وباسم مرسي وأحمد عادل ميسي وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وباولن فوافي وأحمد مرشوح وفارس طارق وأحمد السعيد متعب ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا.

ونجح مسئولو المقاصة في إبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزهم محمود حمدي ومحمد عادل وعلي فتحي وسيرجي ايريك وجون ايفيري بالإضافة إلى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم ومعهم أحمد طارق ورمضان مصطفى حارسا الأهلي الشابين ومحمد مجدي ومحمد الضرف ثنائي الإسماعيلي.

ويتم غلق باب القيد مساء غد الخميس بعد انتهاء الأندية من توفير احتياجاتها من الصفقات الجديدة.