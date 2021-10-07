شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يوقع على عقد جديد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بتوقيع عقد جديد مع النادي لمدة موسم بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث كان اللاعب قد عاد للزمالك في يناير الماضي بعقد لمدة 6 أشهر.

وطلب كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك من إدارة النادي بتجديد تعاقد ايمن حفني لمدة موسم بعد المستوي الذي يقدمه اللاعب وحاجة الفريق له في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى ساعات قليلة ويتم حسم مصير التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك والذى لم يتم قيده فى قائمة الفريق بسبب منع الزمالك من القيد من الاتحاد الدولى لكرة الدقم فيفا.

النقاز، الذى انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يفاضل بين المصرى البورسعيدى، الذى دخل فى مفاوضات مكثفة مع الزمالك للحصول على خدمات النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم، والبقاء فى الزمالك وقيده على قائمة الانتظار حتى يناير المقبل، أملا فى قبول فيفا تظلم الزمالك عقب التصالح فى قضية حسام أشرف، ويتم قيده فى صفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتظر مسئولو الزمالك قرارا رسميا من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم بالموافقة أو رفض تظلم الزمالك والسماح للفريق بقيد لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية والتى تنتهى اليوم فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.