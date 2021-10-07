شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع شرطاً لإلغاء غرامة الـ300 ألف جنيه على لاعبيه.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن إدارة النادى الأهلى وضعت شرطا لإلغاء غرامة الـ9 ملايين جنيه المفروضة على اللاعبين، حيث أصدر مجلس إدارة النادى قرارا بتغريم كل لاعب من الثلاثين المقيدين فى القائمة 300 ألف جنيه على خلفية خسارة بطولة الدورى العام وكأس السوبر.
وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن إدارة القلعة الحمراء وعدت اللاعبين بالنظر فى العقوبة، ومن ثم إمكانية إلغائها حال نجاح الفريق فى الفوز ببطولة كأس مصر.
ومنح جهاز الأهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطنى.
ويعكف الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتى دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضى ولن يشارك فى اللقاء أى لاعب من الصفقات الجديدة والتى تعاقد معها الأهلى فى الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.
ويغيب محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.
ويرغب موسيمانى فى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده في حسم التأهل بشكل مبكر خاصة بعد تراجع أداء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وخسارة بطولتي الدوري الممتاز والسوبر المحلي.