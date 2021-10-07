شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع شرطاً لإلغاء غرامة الـ300 ألف جنيه على لاعبيه.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن إدارة النادى الأهلى وضعت شرطا لإلغاء غرامة الـ9 ملايين جنيه المفروضة على اللاعبين، حيث أصدر مجلس إدارة النادى قرارا بتغريم كل لاعب من الثلاثين المقيدين فى القائمة 300 ألف جنيه على خلفية خسارة بطولة الدورى العام وكأس السوبر.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن إدارة القلعة الحمراء وعدت اللاعبين بالنظر فى العقوبة، ومن ثم إمكانية إلغائها حال نجاح الفريق فى الفوز ببطولة كأس مصر.

ومنح جهاز الأهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطنى.