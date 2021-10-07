شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة نصائح موسيمانى مع كهربا لاستعادة فورمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على عقد جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق حثه خلالها على مواصلة تقديم الأداء المتميز فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر بعد ظهور اللاعب بشكل جيد فى مباراة إنبى الأخيرة بكأس مصر.

وحرص موسيمانى على التأكيد لكهربا أن خروجه من المباراة لم يكن لسوء مستواه وإنما لتطبيق بعض الخطط الفنية الأخرى، مشدداً على ثقته فى قدراته لتعويض ما فاته مع الأهلى خلال الموسم الجديد، ومن جانبه وعد كهربا مدربه باستمرار التألق فى التدريبات والمباريات لحجز مكان أساسى بالتشكيلة الحمراء.

ويركز الجهاز الفنى للأهلى على خوض تدريبات بدنية مكثفة خلال الوقت الحالى تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبى الفريق الأحمر والوصول لأعلى معدل لياقة قبل السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطنى بافتتاح مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحرص كابيلو رانجواجا على تخصيص فقرة إضافية فى مران الأهلى اليومى لرفع المستوى البدنى للاعبين، والوصول لأعلى فورمة بدنية، من أجل الظهور بمستوى جيد فى ضربة البداية الأفريقية فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى المتوج به فى آخر نسختين والمنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

ومنح جهاز الأهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطنى.