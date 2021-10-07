شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يفاضل بين المصرى والانتظار.. والكاس تحسم مصيره اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويتم حسم مصير التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك والذى لم يتم قيده فى قائمة الفريق بسبب منع الزمالك من القيد من الاتحاد الدولى لكرة الدقم فيفا.

النقاز، الذى انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يفاضل بين المصرى البورسعيدى، الذى دخل فى مفاوضات مكثفة مع الزمالك للحصول على خدمات النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم، والبقاء فى الزمالك وقيده على قائمة الانتظار حتى يناير المقبل، أملا فى قبول فيفا تظلم الزمالك عقب التصالح فى قضية حسام أشرف، ويتم قيده فى صفوف الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتظر مسئولو الزمالك قرارا رسميا من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم بالموافقة أو رفض تظلم الزمالك والسماح للفريق بقيد لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية والتى تنتهى اليوم فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وحصل ”الخليج 365” على صورة من قرار الاتحاد الدولى "فيفا" بإيقاف الزمالك ومنعه من القيد لفترتين بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب أزمة توقيع حسام أشرف ناشئ الزمالك مع أكاديمية في الكاميرون لتسويقه ثم وقع على عقود احتراف فى الزمالك.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي إلى الزمالك أن اكاديمية في الكاميرون تقدمت بشكوى ضد الزمالك ومرفق نص الشكوي في المراسلات المتتالية.

وطلب الاتحاد الدولي من الزمالك يوم 13 يناير الماضي بالرد علي الشكوي بحد أقصي يوم 3 فبراير 2021 وتم منح الزمالك مهلة أسبوعين للرد قبل تحويل القضية الي لجنة فض المنازعات، وحذر الاتحاد الدولي ، نادي الزمالك بأنه حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للرد فإن لجنة فض المنازعات لن تنظر لأى مخطابات عقب ذلك.

وجاءت المفاجأة أن الزمالك لم يرسل أى رد للاتحاد الدولى وتم تحويل الملف إلى لجنة فض المنازعات، التى أصدرت قرارا بإيقاف حسام أشرف 4 أشهر، وتغريم الزمالك 4 ملايين يورو، وذلك لأن عقد اللاعب مع الاكاديمية ينص علي دفع 4 ملايين يورو في حالة الفسخ اول موسم من العقد.

وحصل الزمالك علي مهلة لطلب الحيثيات والرد باستئناف عقب القرار ، وحذر الاتحاد الدولي بأنه حال عدم طلب الحيثيات فان الزمالك يخسر حقه في الاستئناف، وهو ما حدث حيث لم يطلب الزمالك حيثيات الحكم ولم يرسل استئناف للجنة فض المنازعات ليتم صدور حكم نهائي بمنع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين وتغريمه 4 ملايين يورو.

مسئولو الزمالك تواصلوا مع الأكاديمية في الكاميرون وقاموا بعمل تسوية بدفع 100 الف يورو مقدما ونفس المبلغ عقب انتهاء الازمة رسميا في الفيفا، ولكن المفاجأة أن الاتحاد الدولي لم يقبل بالتسوية بسبب تجاوز الفترات المحددة للرد وكذلك عدم طلب حيثيات الحكم ، ولم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الامر الي المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

ويترقب مسئولو الزمالك جلسة الاستماع اليوم في المحكمة الرياضية والتي يسعي الزمالك خلالها لاقناع المحكمة بقبول الاستئناف والتصالح ورفع الإيقاف عن الزمالك.