شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أجايى فى قائمة الانتظار بالأهلى قبل ساعات من غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى فى قائمة الانتظار للفريق الأحمر حتى يناير المقبل، بعد رفض اللاعب كل المحاولات الودية لتغيير وضعه سواء بفسخ عقده والحصول على جزء من مستحقاته عن الموسم المتبقى من قيمة عقده أو الانتقال لأحد الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته على سبيل الإعارة وأبرزها نادى فاركو.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية فى مصر مساء اليوم الخميس وكان يسعى مسئولو الأهلى لإقناع النسر النيجيرى بالانضمام لأحد الأندية على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة وهو ما يرفضه اللاعب ويرغب فى فسخ عقد ورحيله مجانا.

ويصر أجايى على موقفه فى التمسك بفسخ عقده مع الأهلى والحصول على قيمة عقده كاملة والتى تبلغ 900 ألف دولار، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء ليستمر وضع اللاعب على قائمة الانتظار حتى الانتقالات الشتوية القادمة.

وقام جونيور أجايى بشكوى الأهلى فى الفيفا للضغط على النادى وإجباره على فسخ عقده والرحيل المجانى بخلاف الحصول على قيمة عقده كاملة فى الموسم الأخير المتبقى له مع القلعة الحمراء.

ويرى مسئولو النادى الأهلى أن موقفهم قوى فى أزمة اللاعب النيجيرى بشأن فسخ العقد، لاسيما أن اللائحة تسمح له وضعه على قائمة الانتظار بدون المشاركة فى المباريات شريطة أن تقوم بدفع مستحقاته المالية بانتظام، وهو ما يتم اتباعه مع اللاعب.