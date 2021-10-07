شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. كيروش لا يعرف الخسارة فى مباراته الافتتاحية بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، مشواره الرسمى مع الفراعنة بمواجهتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا يوم الجمعة على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

بشرة خير

ولم يعرف البرتغالى كارلوس كيروش الخسارة خلال مواجهته الأولى فى تصفيات كأس العالم خلال قيادته لـ4 منتخبات من قبل، وهو الأمر الذى يمنح الجمهور المصرى الاطمئنان قبل مواجهة ليبيا.

ونستعرض نتائج كيروش في الجولة الأولى له مع المنتخبات..

كولومبيا

مع منتخب كولومبيا نجح في الفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة في مستهل مشواره فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

البرتغال "مرتين"

قاد كيروش منتخب البرتغال مرتين فى تصفيات كأس العالم، الأولى عام 1994 واستهل مشواره بالتعادل السلبى مع أسكتلندا، والثانية كانت فى تصفيات مونديال 2010، وفاز فى أول مباراة على مالطا بنتيجة 4 -0.

إيران "مرتين"

نجح كيروش في قيادة منتخب إيران فى تصفيات كأس العالم 2014، وفاز فى مباراته الأولى على منتخب مالديفز 4-0، كما قاد المنتخب الإيرانى فى تصفيات مونديال 2018، واستهل مشواره بالتعادل مع تركمنستان 1-1.

جنوب أفريقيا

فى أول مباراة له مع منتخب جنوب أفريقيا فى تصفيات كأس العالم 2002، تغلب على بوركينا فاسو بهدف دون رد.