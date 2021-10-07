شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ارحموا مؤمن زكريا من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير مروجى الشائعات برفع أيديهم عن مؤمن زكريا نجم الأهلى بعد انتشار شائعة وفاته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "انزعجت جداً من شائعة وفاة مؤمن زكريا، مؤمن تعبان وبقاله سنين بيجاهد مع المرض وبيحاربه يبقى أولى ندعمه ونقف جنبه مش نزيد محنته ونقول شائعات لا هدف منها سوى انزعاج محبيه، أنا حقيقى مش بحب أثقل على مؤمن واكلمه كل شوية بس بنتواصل بالواتس آب ومن 8 أيام لقيته بعتلى رسالة بيقولى كل سنة وأنت طيب فى عيد ميلادى ولما سألته عن صحته قالى ادعيلى".

ويضيف شوبير: "عجبنى رد زوجة مؤمن لما قالت حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى قال شائعة وفاته وفعلا معاها حق، السوشيال ميديا بقت مزعجة أوى وكداب اللى سماها مواقع تواصل اجتماعى لأنها عملت تباعد اجتماعى مش تواصل وساهمت فى زيادة الفرقة بين الناس، ابنى مثلا لما حصل العطل 6 ساعات لقيته نظف أوضته لأول مرة فى حياته لأنه مش لاقى حاجة يعملها لإن الفيس والواتس آب سرقوا وقتنا".

وعن الأهلى قال شوبير: "محمد محمود ماشى كويس فى الأهلى واستعاد فورمته الفنية والبدنية وخفض وزنه ومبقاش خايف من الالتحامات عشان الإصابة القديمة، والناس فرحانة بيه جدا والولد رفض يخرج الإعارة ومصمم يرجع لتشكيلة الأهلى بالموسم الجديد".

وعن الزمالك علق شوبير: "النهاردة نهاية القيد الصيفى لو لم يرفع الإيقاف عن الزمالك سوف يعلن فيوتشر استعارة عمر كمال عبد الواحد بعدما أنهى الطرفين كل الإجراءات فيما يعد محمود شبانة قريباً من البنك الأهلى بينما دخل المصرى البورسعيدى فى مفاوضات مع حمدى النقاز فى ظل وجود معين الشعبانى مدربه السابق".

وعن منتخب مصر قال شوبير: "كل المؤشرات بتقول إن الشناوى هيتمرن النهاردة بشكل عادى، وبحب أكد أن مفيش خلافات بين الحضرى والشناوى، نشر الشائعات لن يفيد المنتخب لاسيما فى هذه المرحلة من عمر تصفيات المونديال، كلمت الحضرى قبل كدا وقولتله إنت دخلت مرحلة جديدة ولازم تنسى رواسب زمان، ده مش منتخب الحضرى ولا منتخب الشناوى، لا ده ينفع يقول الشناوى مش هيلعب ولا ده ينفع يهدد إنه مش هيلعب".