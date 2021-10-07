شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..سمر حمزة "يا جبل ما يهزك ريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستطاعت سمر حمزة بطل المصارعة أن تؤكد مقولة يا جبل ما يخزك ريح بعد التأكيد يوما بعد يوم على عدم إستطاعتها الإبتعاد عن ممارسة رياضتها المفضلة ، حتى نجحت فى التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بالنرويج بعد الفوز على منافستها لاعبة الهند، بمباراة البرونزية ، بعد عودتها عن قرار الإعتزال .

وكانت سمر قد حققت الفوز على لاعبة منتخب كازاخستان بنتيجة (3-2)، في دور الـ16 من منافسات البطولة.

تراجعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة عن قرار الاعتزال الذى سبق وأعلنته فور العودة من طوكيو والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة أعلنت اعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية. كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في منافسات المصارعة الحرة، بدورة طوكيو في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة، لتعود مرة أخرى بعد التراجع عن قرار الإعتزال .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة سمر حمزة فى الصور التالية :