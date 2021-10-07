شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يركز على التدريبات التخصصية بمران الأهلى استعداداً لبطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تخصيص جزء من مران الفريق الأحمر للتدريبات التخصصية لمعالجة المشاكل الفنية التي وقع فيها اللاعبين خلال الموسم الماضي، سواء في مباريات الدوري أو السوبر المحلي، والمتمثلة في عدم إيجاد حلول جديدة لاختراق دفاع الفرق المنافسة، وصعوبة السيطرة على مجريات اللعب لأطول وقت ممكن أو تطويع رتم المباراة لصالحه.

ويقوم موسيماني بإجراء تدريبات خاصة بالتصويب على المرمى لتكون أحد الحلول التي افتقدها فريقه في الفترة الماضية وتنمية مهارات لاعبيه في التصويب المباشر على المرمى من داخل أو خارج منطقة الجزاء، وهو ما افتقده الفريق الأحمر في الموسم الماضي.

كما يركز موسيماني على تنمية مهارات لاعبيه في استغلال الكرات العرضية والتعامل الجيد وتنفيذ بعض الجمل المتفق عليها مسبقا في تنفيذ الكرات الثابتة أو العرضيات، واستغلال القدرات التهديفية العالية في صفوفه ووجود عدد كبير من اللاعبين يجيدون التعامل مع الكرات الرأسية.

ومنح موسيمانى اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا. ، ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الذهاب في النيجر تسهل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.