"بين سابقة بيتس وسقف ليفربول".. 3 احتمالات لمستقبل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لا حديث في ليفربول الآن سوى على تألق محمد صلاح في الموسم الحالي سواء كان في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا، لكن الأهم الآن مستقبل "مو" مع "الريدز" في ظل نهاية عقد النجم المصري صيف عام 2023.

إدارة ليفربول في الفترة الأخيرة وتحديدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لم تهتم بتدعيم الفريق مثل كبار بريميرليج، لكن الأهم بالنسبة للإدارة كان التجديد لعقود نجوم الفريق وهذا ما تم مثلاً مع أليسون بيكر وفابينيو وفيرجيل فان دايك.

تجديد عقود النجوم نجحت فيه إدارة ليفربول لكن يتبقى الاسم الأبرز في الفريق خلال التوقيت الحالي وهو محمد صلاح، وهنا السؤال ما هو مصير النجم المصري مع النادي الإنجليزي؟

- موقف الإدارة:

إدارة ليفربول بالتأكيد تريد تجديد عقد صلاح لكن الأخير يريد هو الآخر المقابل المناسب خاصة أنه يعتبر الورقة الأبرز عند يورجن كلوب منذ انتقاله من روما الإيطالي في صيف 2017.

صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية كشفت في وقت سابق آخر تطورات مستقبل صلاح مع ليفربول.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن رغبة محمد صلاح هيّ البقاء في ليفربول، لكن يريد أن يتعامل مثل كيفين دي بروين عندما جدد عقده مع مانشستر سيتي.

لكن هناك تخوف آخر من رد فعل إدارة ليفربول خاصة أن هناك موقف مماثل حدث مع نادي بوسطن ريد سوكس والذي يلعب في دوري البيسبول الأمريكي.

مالك ليفربول هو نفس مالك النادي الأمريكي ووقتها رفض تجديد التعاقد مع نجم الفريق موكي بيتس، حيث جاء سبب الرفض خوفًا من تخطي سقف الراوتب.

- مفاجأة السيتي:

لكن ماذا فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول؟.. إذاعة "TAIK SPORT" أعدت تقريرًا حول مستقبل صلاح.

التقرير أشار، إلى إمكانية انتقال صلاح إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني إلى جانب دخول رياض محرز أو رحيم ستيرلينج ضمن الصفقة.

ووفقًا للتقرير، فإن محمد صلاح يعتبر الخيار المثالي عند الإسباني بيب جوارديولا وناديه مانشستر سيتي، في المقابل سيكون هناك ترحيب من إدارة ليفربول على العرض المادي الكبير للاستفادة من بيع اللاعب بعد رحيله مجانًا.

- هل يكون صلاح بديلاً لمبابي؟

في الصيف الحالي، قامت الإدارة الباريسية لنادي باريس سان جيرمان بمفاجأة من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع برشلونة، ليتكون ثلاثي ناري في خط الهجوم وهم: (ليونيل ميسي - نيمار - كيليان مبابي).

لكن يبدو أن هذا الثلاثي سيفتقد عنصرًا بارزًا في الموسم المقبل، والحديث هنا عن كيليان مبابي الذي يرغب في الرحيل عن "حديقة الأمراء" والانتقال للنادي الملكي ريال مدريد وهذا ما أعلن عنه اللاعب من خلال حواره لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

مبابي من المتوقع رحيله لكن الإدارة الباريسية ستبدأ في التفكير مَن يعوض النجم الفرنسي الشاب، وهنا سيكون أبرز المرشحين محمد صلاح خاصة أن اسمه ارتبط كثيرًا بالانتقال للنادي العاصمي.

تقارير فرنسية كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة من المالك القطري للتعاقد مع صلاح لعدة أسباب يأتي من أبرزهم أهداف تجارية واقتصادية خاصة أن النجم المصري يمتلك شعبية هائلة في الشرق الأوسط إلى جانب أهداف فنية.

شبكة "سكاي" كشفت أيضًا أن صلاح كان من بين أهداف إدارة باريس سان جيرمان في حال بيع مبابي إلى ريال مدريد والذي قدّم عرضًا رسميًا لضم اللاعب في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات قبل أن تفشل الصفقة.

- القلق في مارس:

"الخليج 365" تواصل مع الصحفي كارل ماركهام المتخصص في أخبار ليفربول والذي يعمل لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كارل قال خلال تصريحاته، إن وقت القلق عند ليفربول سيكون بحلول شهر مارس من العام المقبل لأن وقتها سيكون عقد صلاح متبقي عليه عام قريبًا.

وأضاف صحفي "إندبندنت"، ليفربول لم يستغرق وقتًا طويلاً عند التجديد لنجوم الفريق، لكن ما يُعيق التجديد حتى الآن هو الراتب الذي يريده صلاح والإدارة في ليفربول لا تريد اختراق سقف الأجور بين اللاعبين.

وعن مستقبل صلاح إذا لم يتوصل ليفربول للتجديد معه، أكد كارل أن الناديان القادران على التعاقد مع صلاح مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وأشار، إلى أن ليفربول قد لا يفكر في بيع صلاح إلى نادي منافس وهو مانشستر سيتي لكن ربما سيكون الباب متاح لباريس سان جيرمان لبيعه خاصة إذا رحل كيليان مبابي في حال عدم تجديد عقده والذي ينتهي في الصيف المقبل.