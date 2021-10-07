تعرف على موعد مباراة باراجواي والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

تستكمل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، بمباراة تجمع بين باراجواي والأرجنتين مساء الخميس 7 أكتوبر/ تشرين أول.



ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 18 نقطة.

في المقابل، يحل منتخب باراجواي في المركز السادس بجدول الترتيب العام وجمع 11 نقطة حتى الآن.

يستضيف منتخب باراجواي نظيره الأرجنتين بطل النسخة الأخيرة من كأس كوبا أمريكا، ضمن الجولة الـ11 من تصفيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة فجرا بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتنقل مباراة الأرجنتين وباراجواي على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق محمد علي.