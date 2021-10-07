شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي في تمام الساعة الـ5:40 مساء اليوم الخميس للحديث عن مباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

كما يعقد المنتخب الليبي مؤتمر صحفي فى الـ7:45 دقيقة مساء اليوم للحديث عن مباراته أمام منتخب مصر.

يختتم المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ،حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات علي فترتين .

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ،وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.