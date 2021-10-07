شكرا لقرائتكم خبر عن غلق القيد الصيفى فى اتحاد الكرة للموسم الجديد 2021 / 2022.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر ، مسئولو اتحاد الكرة فترة القيد الصيفية للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022 ، حيث ينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري.

أكد مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لمد القيد للأندية، مشيرا إلى إن آخر يوم في القيد سيكون اليوم الخميس 7 أكتوبر ، وكل ما أثير بشأن مد القيد غير صحيح".

في سياق متصل ، إتفق أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة على إضافة بند جديد من شروط الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة والتي لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، وهو أحقية أي فرد له خبرة في المجال الإداري بكرة القدم لا تقل عن عامين ، في الترشح لانتخابات الجبلاية.

كانت شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة تقتصر مسبقا على أن يكون لاعب مارس كرة القدم ولعب 10 مباريات في الدرجة الأولى أو حكم أو عضو مجلس إدارة لأي نادي تابع لعمومية اتحاد الكرة.

إتفق أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة على القائمة المغلقة في انتخابات الجبلاية المقبلة والتي لم يتحدد موعدها بعد ، بحيث يتم التصويت على اختيار القائمة وليس التصويت على أفراد كما كان يحدث في الماضي.

واستقرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على أن يكون عدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مكون من 9 مرشحين ، رئيس و نائب و7 مرشحين من بينهم مقعد للمرأة.