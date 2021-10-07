اخبار الرياضه

النجم بن زيمة يحصل على جائزة جديدة في الريال

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النجم بن زيمة يحصل على جائزة جديدة في الريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

أعلن نادي أمس الأربعاء فوز هدافه الفرنسي كريم بن زيمة البالغ 33 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر سبتمبر الماضي.

 

وكتب الحساب الرسمي لريال مدريد في "تويتر": "بن زيمة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر، تهانينا".

 

وحصد بن زيمة الجائزة، بعدما تفوقه على رباعي "الميرينغي"، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفرنسي إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.

 

ويتصدر بن زيمة قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

 

يذكر أن فينيسيوس هو من فاز بالجائزة عن شهر أغسطس الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا