شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

تقام مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 عدة مباريات هامة في منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.



وتشهد أمسية الخميس العديد من المباريات المرتقبة، منها لقاءات لمنتخبات عربية في آسيا وأفريقيا، تسعى جاهدة لبلوغ المونديال المرتقب.

تترقب الجماهير مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حين يلاقي منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي.

وتنطلق المباراة المرتقبة في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

يخوض منتخب الأوروجواي مباراة هامة أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة فجرا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتسbeIN Sports 3 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

ضمن التصفيات ذاتها، يلتقي منتخب فنزويلا مع البرازيل، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب باراجواي مع نظيره الأرجنتيني، في مباراة تنطلق في تمام الثالثة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 2 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

يبحث المنتخب السوري عن تحقيق أولى انتصاراته حين يواجه نظيره كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وتنطلق المباراة المرتقبة في الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي.

ومنافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، عبر قناه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب لبنان في الجولة الثالثه لتصفيات كأس العالم، مساء يوم الخميس.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، عبر قناه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره الإيراني في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.

وتنطلق المباراة في 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، عبر قناه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ومرتقبة حين يواجه نظيره الياباني، في تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة المرتقبة بينهما في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان عبر قنوات SSC السعودية ومنصة شاهد الإلكترونية.

يستضيف منتخب أستراليا نظيره منتخب عمان في الجولة الثالثة في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، عبر قناه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يستكمل المنتخب التونسي مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 حين يلاقي نظيره الموريتاين في الجولة الثالثة، مساء يوم الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي FIFATV Youtube والقناة التونسية.