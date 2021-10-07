النجم بن زيمة يحصل على جائزة جديدة في الريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد أمس الأربعاء فوز هدافه الفرنسي كريم بن زيمة البالغ 33 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر سبتمبر الماضي.



وكتب الحساب الرسمي لريال مدريد في "تويتر": "بن زيمة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر، تهانينا".

وحصد بن زيمة الجائزة، بعدما تفوقه على رباعي "الميرينغي"، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفرنسي إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.

ويتصدر بن زيمة قائمة هدافي الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

يذكر أن فينيسيوس هو من فاز بالجائزة عن شهر أغسطس الماضي.