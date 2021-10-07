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النجم بن زيمة يحصل على جائزة جديدة في الريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي أمس الأربعاء فوز هدافه الفرنسي كريم بن زيمة البالغ 33 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر سبتمبر الماضي.

 

وكتب الحساب الرسمي لريال مدريد في "تويتر": "بن زيمة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر، تهانينا".

 

وحصد بن زيمة الجائزة، بعدما تفوقه على رباعي "الميرينغي"، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفرنسي إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.

 

ويتصدر بن زيمة قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

 

يذكر أن فينيسيوس هو من فاز بالجائزة عن شهر أغسطس الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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