مانشستر يونايتد يجني أرباحا ضخمة بسبب كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استمر التأثير الإيجابي لعودة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على كافة المستويات.



صاحب الـ36 ربيعا عاد بعد 12 عاما إلى ملعب أولد ترافورد، وذلك برحيله عن يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي بعد رحلة قصيرة لم تدم لأكثر من 3 سنوات.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن استفادة مان يونايتد من وصول رونالدو إلى مسرح الأحلام مجددا، وذلك بعدما طرح 9.5 مليون سهم في بورصة نيويورك.

وأشار المصدر إلى ارتفاع سعر سهم مان يونايتد بمقدار 1.65 جنيه إسترليني منذ عودة رونالدو إلى النادي في 27 أغسطس/ آب الماضي، مما تسبب في تربحه من طرحها بحوالي 137 مليونا.

وقبل عودة رونالدو إلى النادي، كان سعر السهم يقدر بـ12.82 جنيه إسترليني، قبل أن يرتفع بعودته إلى 14.47 جنيها.

واستفاد مانشستر يونايتد من شعبية رونالدو الكبيرة في عالم كرة القدم، فضلا عن كونه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، الذي ارتدى قميصه في وقت سابق بين عامي 2003 و2009.

وضحى رونالدو بجزء من راتبه لأجل ارتداء قميص الشياطين الحمر مجددا هذا العام، حيث وافق على أجر يقدر بـ385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لدى عودته للنادي.

ولم تقتصر استفادة يونايتد من الهداف التاريخي لكرة القدم على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل نجح اللاعب في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات خاضها حتى الآن بكافة البطولات.