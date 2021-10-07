شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع اليوم تحدد مصير القيد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو وعشاق نادي الزمالك اليوم أهم لحظة في الموسم الحالي، وهي جلسة الاستماع التي ستقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن إنهاء أزمة منع الزمالك من القيد فترتين علي خلفية توقيع حسام أشرف ناشئي الزمالك علي عقود احتراف مع النادي عقب توقيعه لاكاديمية كاميرونية مما ادي لتغريم الزمالك 200 الف دولار وحرمانه من القيد فترتين انتقالات.

من جانبه كشف حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن هناك جلسة استماع سيحضرها ولكن اتحاد الكرة سيغلق نظام القيد يوم الخميس ولا يوجد نية لمد فترة القيد وتم تحديد موعد للجلسة يوم 7 وهو الأمل الوحيد في فتح باب القيد".

وأكمل: "أغلقنا باب تلقي طلبات الترشيح على أمل تنقية أن لجنة العضويات تنتهي من أعمالها وزاد عدد أعضاء اللجنة وتوقيتهم داخل النادي وأمامنا فرصة حتى نهاية أكتوبر على أمل فتح باب الانتخابات".

وأردف: "لم يكن هناك اجتماع لمجلس الإدارة وكل ما في الأمر أننا كنا نرغب في الحصول على صورة جماعية مع الكؤوس ولكن مجرد جلسة تصوير ولم يكن اجتماعا".

في سياق مختلف رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة إعادة التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل الحالي، والذى انضم للفريق القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن فكرة التعاقد مع ساسي مرة أخرى مرفوضة في ظل قيام اللاعب بالرحيل عن صفوف الزمالك قبل نهاية عقده رسميا ولم يشارك مع الزمالك في المباريات الحاسمة في لقب الدورى الموسم الماضي، مضيفا انه في حالة رحيل ساسي عن الدحيل وفقا للانباء المنتشرة فان الزمالك لن يدخل في مفاوضات معه للعودة مرة أخرى.