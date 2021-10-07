شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة مستر أولمبيا بمشاركة 4 لاعبين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الخميس ، بطولة مستر أولمبيا للموسم الجديد 2021 ، ولمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 4 لاعبين من المنتخب الوطني لكمال الأجسام، وهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني ، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين العالميين.



واستعد البطل المصرى ممدوح السبيعى الشهير باسم "بيج رامى" للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021، أعظم بطولة لاعبى كمال الأجسام في العالم، ونشر بيج رامي، فيديو عبر حسابه على انستجرام، يستعرض مهاراته فى أداء التمارين الرياضية الشاقة من إحدى صالات الجيم، استعدادًا للمشاركة فى البطولة بعد أيام قليلة، ما حاز علي إعجاب متابعيه.

وعلق بيج رامى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "هدفى هو لعب كل شيء في صالة الألعاب الرياضية"، كما نشر صورة له بجوار أقوى منافسيه فى البطولة، وكتب فى تعليقه عليها: "هيا بنا نقوم بذلك! أنا متحمس جدًا للوقوف بجانب الأفضل فى العالم".