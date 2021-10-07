شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع الحمل البدنى للاعبين استعداداً لموقعة نيامى بانطلاقة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يركز الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على خوض تدريبات بدنية مكثفة خلال الوقت الحالي تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر والوصول لأعلى معدل لياقة قبل السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني بافتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحرص كابيلو رانجواجا على تخصيص فقرة إضافية في مران الأهلي اليومي لرفع المستوى البدني للاعبين، والوصول لأعلى فورمة بدنية، من أجل الظهور بمستوى جيد في ضربة البداية الإفريقية في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي المتوج به في آخر نسختين والمنافسة على حصد النجمة الحادية عشره في تاريخه.
ومنح جهاز الاهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني .
ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.
ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .
ويرغب موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده في حسم التأهل بشكل مبكر خاصة بعد تراجع أداء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وخسارة بطولتي الدوري الممتاز والسوبر المحلي.