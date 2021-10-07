شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع الحمل البدنى للاعبين استعداداً لموقعة نيامى بانطلاقة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على خوض تدريبات بدنية مكثفة خلال الوقت الحالي تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر والوصول لأعلى معدل لياقة قبل السفر إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني بافتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص كابيلو رانجواجا على تخصيص فقرة إضافية في مران الأهلي اليومي لرفع المستوى البدني للاعبين، والوصول لأعلى فورمة بدنية، من أجل الظهور بمستوى جيد في ضربة البداية الإفريقية في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي المتوج به في آخر نسختين والمنافسة على حصد النجمة الحادية عشره في تاريخه.

ومنح جهاز الاهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني .