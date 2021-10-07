شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه فاركو ودياً فى معسكر الإسكندرية استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى عصر اليوم الخميس رابع ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يواجه فريق فاركو، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وكان الفريق قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب مساء أمس الاربعاء.

كما سيخوض الاسماعيلى مباراة ودية مع سموحة في 11 أكتوبر الجارى فيما يناقش مسئولى الدراويش مع نظرائهم فى طلائع الجيش اختيار موعد جديد للودية المحددة بين الفريقين والمقرر لها 12 أكتوبر الجارى بسبب تعارضها مع موعد نهاية معسكر الدراويش بالاسكندرية ورغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاصفر فى الاعتذار عن الموعد الحالى مع نقله لموعد أخر بحيث تقام فى الاسماعيلية استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع عصام صبحى الظهير الأيسر السابق للمقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة والأهلى السابق بجانب إنهاء إجراءات التعاقد مع الليبي محمد الترهونى الظهير الأيسر السابق لسموحة، وأحمد عيد لاعب الزمالك والطلائع وعمر رضوان حارس الجونة السابق.