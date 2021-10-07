شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بدورى القسم الثانى بست مواجهات غاية فى القوة والندية حيث يستضيف حرس الحدود نظيره المجد السكندرى الصاعد حديثا لدورى الأضواء .

ويدخل محمد حليم المدير الفنى للحدود مباراته الأولى بالمسابقة بعد تأجيل اللقاء الأول أمام الرجاء المطروحى ويضع نصب عينيه تحقيق أول ثلاث نقاط لإحتلال الصدارة مبكرا ، بينما يخوض المنافس المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز فى مباراته الأولى أمام سبورتنج بفوز اعتبارى بعد إشراك الأخير للاعب موقوف من الموسم الماضى .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف بلدية المحلة بقيادة حسن موسى نظيره الزرقا ويسعى أبناء المحلة لخطف أول ثلاث نقاط بعد الخسارة الأولى أمام الأوليمبى ، بينما يحاول أبناء سمير موسى مواصلة العروض الجيدة بعد التعادل الأول أمام دمنهور سلبيا ، كما يلتقى الحمام المطروحى مع الأوليمبى فى المباراة الأولى لعطيه صابر كمدير فنى لأبناء مطروح بعد رحيل طارق الصاوى ، فى الوقت الذى يسعى فيه كتيبة أحمد سارى المدير الفنى للفريق السكندرى لمواصلة الإنتصارات لإحتلال صدارة المجموعة مبكرا بعيدا عن المنافسين .

كما يستضيف دمنهور على ملعبه مع بايونيرز الساعد حديثا للممتاز فى لقاء يبحث فيه أبناء البحيرة عن الثلاث نقاط ، بينما يسعى المنافس لإثبات نفسه بعد التعادل الأول أمام أبوقير للأسمدة بهدف لمثله ، فى الوقت الذى يستضيف فيه أبو قير نظيره دكرنس فى أقوى مواجهات المجموعة حيث يسعى الأول بقيادة أحمد الكأس إلى خطف الثلاث نقاط ، بينما يحاول المنافس لخطف الثلاث نقاط بعد الفوز الأول على المنصورة بثلاثية .

وتختتم مباريات الجولة بلقاء سبورتنج مع صيد المحلة فى مواجهة قوية يحاول فيها أحمد فاروق المدير الفنى للفريق السكندرى إلى تحقيق الثلاث نقاط بعد الهزيمة الأولى ، بينما يحاول طارق السعيد المدير الفنى لأبناء المحلة تحقيق نتيجة إيجابية بخطف نقطة التعادل على أقل تقدير لضمان البقاء بالمسابقة بعد الصعود الموسم المنقضى من الدرجة الثالثة للثانية .

فى الوقت الذى تأجلت فيه مباراتى المنصورة والمصرى بالسلوم بسبب انتخابات ستاد المنصورة ، وكفر الشيخ والرجاء المطروحى بسبب أزمة القيد التى يمر بها الأخير وعدم وجود لاعبين يستطيعوا تمثيل الفريق بالدورى .