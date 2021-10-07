شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى الشاب والمصنف العاشر عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

ونجح عسل فى قلب تأخره خلال المباراة النهائية أمام طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً، من التأخر بشوطين مقابل شوط إلى الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت حتى 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 5-11, 11-9, 12-10, 11-3.

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، قد توجت بلقب السيدات، وفازت نوران فى المباراة النهائية على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3ـ1، فى مباراة استغرقت 74 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-9, 11-7, 11-3.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية على التوالى التى تتوج فيها نوران جوهر ببطولة أمريكا المفتوحة، حيث تحمل البطلة المصرية اللقب عن آخر نسخة أقيمت فى عام 2019، بينما لم تقام البطولة عام 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشهدت النسخ الأربعة الأخيرة من بطولة أمريكا الفتوحة للاسكواش هيمنة مصرية كاملة على لقب السيدات، حيث حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً لقب البطولة عام 2017، وتوجت به رنيم الوليلى البطلة المعتزلة فى عام 2018، بينما فازت نوران جوهر فى أخر نسختين عامى 2019 و2021.