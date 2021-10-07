شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته بمعسكر الإسكندرية بعد ودية الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، تدريباته بمعسكر الإسكندرية، استعداداً للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه فى 25 أكتوبر الجارى، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل مباراتبن وديتين أمام البنك الأهلى ثم الاسماعيلى.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم.