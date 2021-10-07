شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الاتحاد الليبي وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيراميكا مباراة ودية قوية مساء اليوم الخميس، أمام فريق الاتحاد الليبي، في ثالث التجارب الودية التي طلبها هيثم شعبان لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وفاز فريق سيراميكا على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء، أول أمس الثلاثاء، في ثاني تجارب الفريق الودية، استعدادًا للموسم المحلى الجديد، وأحرز أوفا، مهاجم فريق سيراميكا، هدف فريقه الأول بعد عرضية متقنة من محمد جمال، عبر الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، عددًا من التغييرات في إطار استراتيچية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين، وسجل محمود نبيل، لاعب ارتكاز سيراميكا، الهدف الثاني من تمريرة محمد إبراهيم، عبر تسديدة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك معلنًة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيراميكا بهدفين مقابل لا شئ.

وأعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الاولميبي لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري، ليصبح الصفقة السادسة في الانتقالات الصيفية الحالية، وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب الدحيل، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء الأربعاء.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت ٥ صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.