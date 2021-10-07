شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يضم يوسف حسن مهاجم المقاولون ومنتخب الشباب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو وادى دجلة فى حسم صفقة يوسف حسن هداف المقاولون العرب ومنتخب الشباب مواليد 2003، بعد إتمام الاتفاق مع نظرائهم بالمقاولون، ووقع يوسف حسن على عقود انتقاله لفريق الغزلان لمدة 4 سنوات.

وكانت عدة أندية قد اهتمت بضم اللاعب خلال الأيام الماضية، أبرزها، الأهلى، وفيوتشر وبيراميدز، قبل أن يوقع يوسف حسن على عقود انضمامه لدجلة، حيث كان اللاعب قد تخلف عن معسكر المقاولون المقام بالإسكندرية لحسم مصيره بعد اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.

وكان يوسف حسن قد تلقى عدة عروض للمعايشة فى أندية أوروبية، إلا أن انتشار كورونا فى العام الماضى وتوقف حركة السفر حال دون استخراج التأشيرات اللازمة.

يذكر أن يوسف حسن دخل فى اهتمامات كبار الأندية خاصة الأهلى وبيراميدز خلال الموسم الماضى، وشدد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة على أن المقاولون لن يتنازل عن خليفة محمد صلاح إلا بمبلغ 100 مليون جنيه.