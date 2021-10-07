شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة السابعة بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات مهمة على صعيد الجولة السابعة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع البنك الأهلى و هليوليدو مع أكتوبر و الطيران مع سبورتنج و الزهور مع سموحة و الحوار مع الأهلى وستاد المنصورة مع المعادى و أصحاب الجياد مع هليوبوليس والأوليمبى مع الشمس .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقاً عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.