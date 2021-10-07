بي إن سبورت تُعلن رفع السعودية الحظر عنها قريباً وتعويضها بمليار دولار



قالت شبكة beIN SPORTS التي تتخذ من قطر مقراً لها، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن السعودية سترفع قريباً الحظر عن البث التلفزيوني لمحطاتها، ومن ثم إزالة عقبة رئيسية أمام شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.



وتملك beIN SPORTS حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط، لكن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أوقفت بث قنوات الشبكة القطرية عام 2017، و"ألغت نهائياً" ترخيص البث، العام الماضي، عقب الحصار الذي فرضته الرياض إلى جانب دول خليجية أخرى، على الدوحة، والذي انتهى في يناير/كانون الثاني الماضي.



وكان رد السعودية على حالات البث غير القانوني لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في البلاد قضية رئيسية أثارها منتقدو عرض الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني الذي قدمه الصندوق السعودي بالاشتراك مع bcb capital partners و Reuben Brothers، من رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي، في أبريل/نيسان 2020.



وقالت مجموعة beIN الإعلامية في بيان عبر البريد الإلكتروني: "علمنا أن الحظر غير القانوني لقنواتنا في المملكة العربية السعودية والمستمر منذ نحو أربع سنوات ونصف، سيتم إلغاؤه قريباً".



وأضافت مجموعة beIN الإعلامية، التي تعتبر السعودية أكبر أسواقها بالمنطقة، في البيان، أن حظر المملكة لقنواتها كان "اعتراضاً فردياً" من المحطة التلفزيونية ضد الاستحواذ على نيوكاسل.



وانهارت عملية الاستحواذ المقترحة العام الماضي، عندما قال كونسورتيوم مسؤول عن العرض إن "عملية الاستحواذ الطويلة" و"عدم اليقين العالمي" قد جعلا "الاستثمار المحتمل غير مجدٍ تجارياً".



وبدأت المقاهي والمطاعم بالعاصمة السعودية الرياض في استخدام أطباق الأقمار الصناعية لمشاهدة مباريات على شبكة beIN SPORTS منذ نهاية الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.



وأضاف بيان مجموعة beIN: "أبلغتنا السعودية أيضاً بتسوية قضايانا القانونية وبينها قضيتنا بقيمة مليار دولار موضع التحكيم الدولي حالياً".



ولا تزال القضية، التي رفعتها مجموعة beIN SPORTS بموجب قواعد التحكيم الدولي والتي تطالب فيها بتعويضٍ قدره مليار دولار من السعودية، معلقة. وستنعقد المحكمة في لندن.



وأشارت في بيان، إلى أنها أُبلغت من قبل الرياض بتسوية قضايا قانونية تتضمن المطالبة بمليار دولار.





المصدر: وكالات