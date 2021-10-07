شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت نوران فى المباراة النهائية على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3ـ1، فى مباراة استغرقت 74 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-9, 11-7, 11-3.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية على التوالى التى تتوج فيها نوران جوهر ببطولة أمريكا المفتوحة، حيث تحمل البطلة المصرية اللقب عن آخر نسخة أقيمت فى عام 2019، بينما لم تقام البطولة عام 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشهدت النسخ الأربعة الأخيرة من بطولة أمريكا الفتوحة للاسكواش هيمنة مصرية كاملة على لقب السيدات، حيث حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً لقب البطولة عام 2017، وتوجت به رنيم الوليلى البطلة المعتزلة فى عام 2018، بينما فازت نوران جوهر فى أخر نسختين عامى 2019 و2021.



نوران وهانيا (1)



نوران وهانيا (2)