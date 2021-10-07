شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يواجه البنك الأهلى اليوم وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه معين الشعباني نظيره البنك الأهلى مساء اليوم الخميس، في تجربة ودية جديدة يخوضها الفريق استعدادا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع الجهاز الإداري لفريق البنك الأهلي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين عصر غدا الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب ، فيما يختتم المصري سلسلة مبارياته الودية بمعسكره التدريبي ببرج العرب بملاقاة نظيره سموحة بملعبه عصر بعد غدٍ الجمعة.

استقر نادى المصرى البورسعيدى على السفر إلى أوغندا لمواجهة سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على رحلتين.

وتراجع مسئولو النادي المصري عن فكرة التعاقد مع طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أوغندا، بسبب ارتفاع تكاليفها قياسا بالموارد المالية والظروف التي يعيشها النادي.

وتطير البعثة إلى أوغندا على رحلتين لعدم وجود طيران مباشر إلى الأراضى الأوغندية، فسيضطر الفريق إلى السفر إلى قطر "ترانزيت" قبل التوجه إلى أوغندا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان، يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.