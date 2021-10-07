شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على الاكتفاء بمران وحيد فى نيامى قبل مواجهة بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الاكتفاء بخوض تدريب واحد في النيجر بعد وصول بعثة الفريق الأحمر إلى نيامي استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي الذي يحمله في آخر نسختين وفي مشوار البحث عن التتويج بالنجمة الحادية عشر.
واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش صباح يوم 14 أكتوبر، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر، ومن ثم خوض مران وحيد على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف مباراة الفريقين بافتتاح المشوار الإفريقي.
ومنح جهاز الاهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.
وقرر مجلس إدارة الاهلى سفر البعثة إلى النيجر علي متن طائرة خاصة، بعد تلقي أفراد الفريق جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية قوية خلال وجود البعثة بالنيجر، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاحتكاك بالجماهير.
على صعيد متصل، فتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع السفارة المصرية بالنيجر من أجل الترتيب لمباراة المارد الأحمر أمام فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى بطولة أفريقيا.
وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالنيجر من أجل معرفة عدة أمور خاصة بالرحلة والأجواء، وملعب المباراة وفندق الإقامة والطقس وملاعب التدريب غيرها من ترتيبات المباراة.
وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقريرا عن بطل النيجر من أجل معرفة منافسه من خلال تقطيع محلل الأداء الفيديوهات الخاصة بشرح طريقة لعب الفريق المنافس، وكذلك طريقته فى تحضير الهجمة والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى تقطيع للفيديوهات أثناء وضعية الدفاع وكذلك وضعية الهجوم، والتعرف على أبرز اللاعبين في صفوف الفريق المنافس.