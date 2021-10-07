شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على الاكتفاء بمران وحيد فى نيامى قبل مواجهة بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الاكتفاء بخوض تدريب واحد في النيجر بعد وصول بعثة الفريق الأحمر إلى نيامي استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي الذي يحمله في آخر نسختين وفي مشوار البحث عن التتويج بالنجمة الحادية عشر.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش صباح يوم 14 أكتوبر، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر، ومن ثم خوض مران وحيد على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف مباراة الفريقين بافتتاح المشوار الإفريقي.

ومنح جهاز الاهلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.